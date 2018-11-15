Рамос: Я бачив, як на Бернабеу освистували легенд – вдячний, що мене теж критикують

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував критику на адресу гравців мадридського клубу від вболівальників.

"Якщо на Бернабеу на вас так реагують, значить, вони вважають, що ви можете набагато більше. Я бачив, як освистували великих легенд.

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Якщо вболвальники свистять на мою адресу раз в 14 років, я їм вдячний. Але я не звертаю уваги на це. Критикам мене не зламати. Я не сприймаю це на свій рахунок", – цитує Рамоса Marca.

Після 12-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 20 очок.

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