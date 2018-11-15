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Рамос: Я бачив, як на Бернабеу освистували легенд – вдячний, що мене теж критикують

15:22 234 Читать на русском
Рамос: Я бачив, як на Бернабеу освистували легенд – вдячний, що мене теж критикують
Серхіо Рамос / Фото Reuters

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував критику на адресу гравців мадридського клубу від вболівальників.

"Якщо на Бернабеу на вас так реагують, значить, вони вважають, що ви можете набагато більше. Я бачив, як освистували великих легенд.

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Якщо вболвальники свистять на мою адресу раз в 14 років, я їм вдячний. Але я не звертаю уваги на це. Критикам мене не зламати. Я не сприймаю це на свій рахунок", – цитує Рамоса Marca.

Після 12-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 20 очок.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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