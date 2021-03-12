Лидер "сливочных" Серхио Рамос признался, что был бы не против поиграть в Мадриде бок о бок с Лионелем Месси.

"Конечно, я был бы счастлив, если бы такое произошло. Я бы даже позвал его жить к себе домой на первое время, чтобы он освоился. Лео принес нам так много страданий. Вместе с ним мы бы стали побеждать еще больше.

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Но я не смог бы ни за какие деньги пойти в Барселону. Мне нравится Лапорта, но я бы не перешел ни за 50, ни за 70 миллионов евро в год. Есть вещи, которые нельзя купить. Поэтому мы никогда не увидим Хави или Пике в Реале", – цитирует слова Рамоса Mundo Deportivo.

Заметим, контракты Месси с Барселоной и Рамоса с Реалом завершаются уже этим летом. Окончательное решение о будущем в испанских грандах лидеры коллективов еще не приняли.

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