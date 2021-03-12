"Звичайно, я був би щасливий, якби таке сталося. Я б навіть покликав його жити до себе додому на перший час, щоб він освоївся. Лео приніс нам так багато страждань. Разом з ним ми б стали перемагати ще більше.

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Але я не зміг би ні за які гроші піти в Барселону. Мені подобається Лапорта, але я б не перейшов ні за 50, ні за 70 мільйонів євро на рік. Є речі, які не можна купити. Тому ми ніколи не побачимо Хаві або Піке в Реалі", – цитує слова Рамоса Mundo Deportivo.

Зауважимо, контракти Мессі з Барселоною та Рамоса з Реалом завершуються вже цього літа. Остаточне рішення про майбутнє в іспанських грандах лідери колективів ще не ухвалили.

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