Капитан сборной Испании Серхио Рамос в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых результативных защитников современности.

Игрок Реала отметился дублем в матче Лиги наций против Украины (первый тайм – 3:0) и вышел на восьмое место списка бомбардиров "Фурии рохи", информирует Squawka.

Испания – Украина – видео голов

Теперь в активе Рамоса 23 гола, столько же у другой легенды "сливочных" Альфредо Ди Стефано. Центрбек испанцев остается единственным игроком в топ-10, который еще не завершил международные выступления. Главный бомбардир – Давид Вилья с 59-ю точными ударами.

Добавим, что Рамос уже провел 170 поединков в футболке сборной Испании, дебютировав 15 лет назад.

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