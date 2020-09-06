Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос вкотре підтвердив свій статус одного з найбільш результативних захисників сучасності.

Гравець Реала відзначився дублем у матчі Ліги націй проти України (перший тайм – 3:0) та вийшов на восьме місце списку бомбардирів "Фурії рохи", інформує Squawka.

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Тепер в активі Рамоса 23 голи, стільки ж у іншої легенди "вершкових" Альфредо Ді Стефано. Центрбек іспанців залишається єдиним гравцем у топ-10, який ще не завершив міжнародні виступи. Головний бомбардир – Давід Вілья з 59-ма точними ударами.

Додамо, що Рамос вже провів 170 поєдинків у футболці збірної Іспанії, дебютувавши 15 років тому.

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