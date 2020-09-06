Встречу принял стадион Альфредо Ди Стефано. Прямая трансляция на канале "Украина". Матч, как и онлайн-трансляция Испания – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45. В первом туре испанцы вырвали ничью у Германии. В свою очередь команда Шевченко одолела Швейцарию и возглавила группу 4 элитного дивизиона Лиги наций. Украина до сих пор еще ни разу в истории не побеждала Испанию, занимающую 8 место в рейтинге ФИФА (между командами 15 ступенек разницы). "Фурия Роха" била сине-желтых 4 раза, а еще одна игра завершилась вничью.

Испания – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Не прошло и 100 секунд, как Фати легко убрал Тымчика на фланге, издевательски бросив между ног, а Кривцов в штрафной привез пенальти, не вовремя выставив свой "крючок". Задел 29-летний центрбек Шахтера 17-летнего воспитанника Барселоны, и это самый быстрый пенальти в столетней истории сборной Испании (87 секунда), заработанный без каких-либо вопросов. Пятов фактически достал круглого, но Рамос таки прошил его руку. Ироническая улыбка Луиса Энрике, тревога в глазах Андрея Шевченко. Ярмоленко заработал угловой, но Кривцов и здесь сыграл не лучшим образом – неудачный удар головой, первый у Украины за стартовые 8 минут.

Испания – Украина – видео голов

И снова провал зоны Тымчика. Это Рамос отдал идеальную диагональ на Регилона. Победитель Лиги Европы выполнил острейший прострел, однако снаряд всего лишь просвистел почти по линии ворот. Очень опасная подача с углового завершилась ударом капитана Реала и сборной. Пятов с огромным трудом парировал выстрел Рамоса. Фати приложился издали, мимо цели. Момент за моментом на украинские ворота. Морено после разрезного паса обвел Пятова и минимально промазал. Команды Шевченко просто не существует в этом матче.

Фати снова уничтожил Тымчика один в один. Даже прихватив каталонца за грудь, не смог динамовец остановить этот проход. Повезло, что снаряд в последний момент разминулся с дальней штангой. Прорвали и фланг Михайличенко. Перевод из края в край, эффектный удар Фати через себя – хвала Матвиенко, который успел заблокировать и выбить на угловой. Гол Рамоса на 29-й минуте не удивил нисколько. Ольмо идеально подал, Серхио несколько подтолкнул Кривцова в спину, но дубль защитника засчитан. Зинченко обрезался на своей половине, Фати обводным ударом попал в штангу, а от нее круглый попрыгал в сетку – 3:0 за 32 минуты. И снова Тымчик и дебютант Харатин лишь в роли статистов.

Первый точный удар гостей аж на 41-й. Михайличенко бросили в прорыв по левому флангу (своевременный пас Малиновского, единственный наш острый за весь тайм), но Богдан пробил прямо по центру, хоть Де Хеа и с таким ударом справился не слишком уверенно. Пятов в который уж раз подарил мяч сопернику. Хорошо, что Алькантара поспешил с ударом – выше, банально простил Тьягу капитана нашей сборной. Мало того, что 3:0, так Испания еще и пару 100-процентных моментов упустила. По ударам 12:2, по точным 4:1. Игра в одни ворота и без каких-либо шансов даже на гол престижа.

Эрик Гарсия дебютирует в 19 лет на 62-й минуте, меняя Рамоса. У нас Цыганков вышел вместо Марлоса на 55-й. Ничего не изменилось после перерыва. Ольмо роскошно крутил в девятку – Пятов еле выручил. Опять проигрываем подбор, удар Регилона вратарь переводит прямо на Жерара Морено. Судьи зафиксировали противоречивый офсайд, а так было бы 4:0. Сидорчук заменил Харатина на 63-й. Малиновский вместо паса вперед отдал назад. Матвиенко также завозился, и пошла контра. Удар Мерино был не самым сильным, хотя опять заставил поработать Пятова.

Оскар недаром вышел на замену. Классный удар метров с 20, Пятов тянется и переводит в перекладину. После подачи углового вновь вратарь Шахтера весь в работе – на линии ворот остановил мяч. К слову, в том эпизоде ​​сначала проиграл борьбу Кривцов, а Яремчук проспал и скосил Фати, очень похоже на второй пенальти, пожалел французский судья. Роскошный дальний пас Сидорчука на Михайличенко. Цыганков уже готов был замыкать, но защитник прервал. Коваленко заменил Ярмоленко. Ферран Торрес становится джокером Луиса Энрике. Заброс в штрафную, Кривцов сбрасывает на 20-летнего новичка Манчестер Сити – полный погром, повторение худшего поражения в истории сборной Украины.

Малиновский по хорошему наиграл на вторую желтую, снова и снова не успевая за быстрым соперником. Однако, кажется, всей планете сегодня жалко столь беспомощную сборную Украины. Регилон подвернул голеностоп в борьбе с Коваленко. Крики, муки, Испании предстоит играть в меньшинстве на секунд 120. Тымчик идеально выложил мяч Яремчуку. Роман развернулся и слабо пробил прямо в руки Де Хеа с убойной позиции. Единственный "плюс" нынешнего погрома – не побили антирекорд худшего поражения в истории сборной, а только повторили 0:4, ранее случавшиеся в матчах против Хорватии, той же Испании и Чехии. Ну, и самое смешное – команда Шевченко не дала себя обойти Швейцарии и Германии после двух туров.