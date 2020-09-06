Начало встречи сложилось для команды Шевченко крайне неудачно. Уже на 2-й минуте Кривцов сбил Фати в штрафной, и арбитр указал на "точку". Андрей Пятов почти справился с ударом Рамоса, однако мяч после касания голкипера сборной Украины залетел в левый угол – 1:0.

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Хозяева удвоили преимущество на 29-й минуте. Рамос оформил дубль, перевисев в воздухе того же Кривцова. Ждать третьего взятия ворот долго не пришлось – Зинченко "обрезался" в центре поля, а Фати элегантным ударом не оставил шансов Пятову. Сборная Украины так и не смогла ответить во втором тайме, зато под занавес встречи Ферран Торрес довершил избиение "сине-желтых" – 4:0.

Первый тайм:

Второй тайм: