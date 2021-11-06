Обещание президента Ингульца Александра Поворознюка перевести футболистов на плавающие зарплаты очень испугало игроков. Вратарь команды Артем Малыш считает, что такая система выплат отрицательно сказывается на атмосфере в коллективе.

"До этой ситуации с плавающими зарплатами у нас всегда стабильно платилась зарплата — число в число. У нас, наверное, единственный клуб в УПЛ, где нет задержки. Месяц заканчивается, проходит три дня и у нас зарплата. Все четко.

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Но сейчас это нововведение немного дестабилизирует коллектив и клуб. Вообще ситуация у нас сейчас действительно сложная, много проигрышей. Ожидаешь в конце месяца зарплату и думаешь, а вдруг меня сейчас бомбонут на ползарплаты. Ты вообще не знаешь, что будет дальше. Это вызывает только негатив, лишние переживания и страхи.

У нас команда достаточно возрастная. Игроки с семьями, все кормят своих детей, нужно платить за коммуналку. Мы же не Динамо, где за одну зарплату можно жить целый год. У нас зарплаты маленькие, и такая финансовая политика точно не идет на пользу", – сказал Малыш в комментарии YouTube-каналу SportArena.

Напомним, после 13 туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ идет тринадцатым, имея в своем активе 12 очков. Подопечные Сергея Лавриненко не могут победить уже в восьми играх подряд.

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