"Він (Олександр Поворознюк, – прим.) просто набрав, каже: "Це Поворознюк, хочу бачити тебе у своїй команді". Я спитав, яка команда, я ж не знав, хто такий Поворознюк. Потім подзвонив, сказав куди приїжджати, отак і познайомилися. Це так, коротко.

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Ми приїхали до Миколаєва, там були чемпіони Миколаївської області. Команда його друга. Цей товариш виносить кубок, а там Григоровича (Поворознюка, – прим.) фотографія і каже: "Буде турнір на твою честь". Григорович дістає 10 тисяч гривень, кидає та й каже: "Тоді хто виграє, ще й десятку забирає".

Коли після цього матчу ми їхали на автобусі, він на машині просто підрізав нас, зайшов, пацани пиво п'ють. Ми, молоді, в кінці сидимо. Він питає: "Все нормально, нікого не образили, за мене грати будете? Приїжджайте за два дні". Тут бенкет був, все село гуло. Посиділи, поспілкувалися, випили, закусили, поїли ковбаски. Приїхав циганський табір, танцювати почали. Раків, свиней виносили на тацях. Я думаю: "Куди ми потрапили? Тут султан живе?" – розповів Запорожець у коментарі YouTube-каналу SportArena.

Нагадаємо, Євген захищає кольори Інгульця з 2015 року. У поточному сезоні він провів за петровців 12 матчів, в яких віддав одну результативну передачу.

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