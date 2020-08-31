Хавбек Барселоны Иван Ракитич в шаге от возвращения в Севилью.

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Marca.

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Севилья ожидает, что Ракитич станет новым лидером команды после ухода Эвера Банеги. Вице-чемпион мира выступал за андалусийцев с 2011 по 2014 год и даже носил капитанскую повязку. В сезоне 2013/14 выиграл с Севильей Лигу Европы, а впоследствии был продан Барселоне за 18 млн евро.

Добавим, что Ракитич провел 42 матча в прошлом сезоне, отметился одним голом и 5 ассистами.

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