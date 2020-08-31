Хавбек "красных" Джорджиньо Вейналдум все еще может оказаться в Барселоне, информирует Mundo Deportivo.

Клопп однозначно оценил шансы Ливерпуля подписать Месси

Рональд Куман настойчиво просит руководство каталонского гранда подписать 29-летнего нидерландца, но переговоры продвигаются довольно медленно. Впрочем, в ближайшие дни возможен прорыв, и клубы таки договорятся о трансфере. Тогда Ливерпуль сразу переключится на Тьяго Алькантару, за которого Бавария просит 30 млн евро.

Добавим, что у Вейналдума и Алькантары похожые ситуации с личными контрактами – они заканчиваются следующим летом. Transfermarkt оценивает нидерландца в 40 млн евро, а испанец на 8 млн дороже.

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