Хавбек Барселони Іван Ракітіч за крок від повернення в Севілью.

Хорват узгодив з переможцем Ліги Європи контракт на три роки і вже проходить медогляд, стверджує Marca.

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Севілья очікує, що Ракітіч стане новим лідером команди після відходу Евера Банеги. Віце-чемпіон світу виступав за андалусійців з 2011 по 2014 рік і навіть носив капітанську пов'язку. У сезоні 2013/14 виграв із Севільєю Лігу Європи, а згодом був проданий Барселоні за 18 млн євро.

Додамо, що Ракітіч провів 42 матчі у минулій кампанії, відзначився одним голом та 5 асистами.

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