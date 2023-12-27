"Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню.

"Ракицкий мог бы усилить сборную Украины": Кучер призвал вернуть скандального защитника после 5 лет отсутствия

И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь", – цитирует Ракицкого Champion.

Ракицкий провел 54 матча за сборную Украины, но последний был еще 5 лет назад. Затем последовали выступления за питерский Зенит, полномасштабное вторжение России, провал в Турции и воссоединение с Шахтером, где 34-летний ветеран снова стал ключевым игроком.

Коноплянка в Карпатах, или еще 4 варианта для "сбитого летчика" – Европе он не нужен