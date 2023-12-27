"Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню.

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І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати", – цитує Ракицького Champion.

Нагадаємо, Ракицький провів 54 матчі за збірну України, але останній був ще 5 років тому. Потім були виступи за пітерський Зеніт, повномасштабне вторгнення Росії, провал у Туреччині і возз'єднання з Шахтарем, де 34-річний ветеран знову став ключовим гравцем.

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