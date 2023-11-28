– Центральных защитников часто воспринимают как связку, как пару. А с кем вам комфортнее всего было играть в Шахтере?

– С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читающий игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.

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– Ракицкий мог бы сейчас усилить сборную?

– Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с Барселоной! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в Шахтер зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством, – резюмировал Кучер в интервью Українському футболу.

Ракицкий провел 54 матча за сборную Украины, но последний был еще 5 лет назад. Затем последовали выступления за питерский Зенит, полномасштабное вторжение России, провал в Турции и воссоединение с Шахтером, где 34-летний ветеран снова стал ключевым игроком.

Что делать с Ярославом Ракицким?