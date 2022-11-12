"У нас в дубле Шахтера никогда не были высокие зарплаты, это факт. Премиальные за победы высокие – да. Это был стимул доказывать, что ты достоин выходить в стартовом составе и зарабатывать деньги.

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Когда я подписал свой первый контракт с Шахтером, моя зарплата была 2000 или 2500 гривен. На тот момент это было около 300 долларов. Что касается премий, то на выезде за победу давали 600 долларов, а дома – 400. За одну игру можно было заработать больше твоей месячной зарплаты. У Динамо было наоборот – там были высокие зарплаты, по 3-5 тысяч долларов. Когда я еще играл в сборной Украины U-17, ребята из Динамо приезжали уже на своих машинах.

Для меня примером был Ракицкий. Его однажды поставили играть за дубль. Мы играли против луганской Зари, на два очка им уступали, а это был домашний поединок и нам нужно было побеждать обязательно. Весь матч "сидели" на их воротах, не могли забить и сыграли 0:0. Все были огорчены после игры, а Ракицкий говорит: "Ребята, не расстраивайтесь". Достает пять тысяч долларов, кладет на стол и говорит: "Это вам премиальные за этот матч, вы заслужили". На следующий день Ярослав приехал и собрал наши бутсы, а взамен привез три ящика бутсов. Это был хороший поступок", – сказал Садоха в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Владимир начал профессиональную карьеру в Шахтере в 2011 году, однако выступал исключительно за дубль. После вояжа в литовский Утенис выступал за Рух, Николаев, Самбор, Эпицентр, галицкие и львовские Карпаты. С июля 2021 года без команды. Ракицкий ныне защищает цвета турецкого Адана Демирспора.

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