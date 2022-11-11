Бывшие представители Динамо и Шахтера провели не слишком удачный матч в составе Адана Демирспора.

Ярослав Ракицкий и Юнес Беланда вышли в основе на гостевой матч против Аланьяспора. Впрочем, оба не доиграли даже до конца первого тайма.

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Ракицкий на 37-й минуте получил травму и уступил место Гюлеру. Беланда придумал более интересный способ уйти отдыхать раньше. Перед свистком на перерыв бывший хавбек Динамо задницей и локтем жестко ударил Аксоя. Защитник Аланьяспор схватился за лицо, хотя оно вообще не пострадало. Арбитр все же решил показать Беланда прямо красную.

Адана Демирспор в меньшинстве удержал хотя бы нулевую ничью, но до конца тура рискует отдать третье место Галатасараю.

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