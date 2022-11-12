"У нас в дублі Шахтаря ніколи не були високі зарплати, це факт. Преміальні за перемоги високі – так. Це був стимул доводити, що ти гідний виходити в стартовому складі та заробляти гроші.

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Коли я підписав свій перший контракт з Шахтарем, то моя зарплата була 2000 чи 2500 гривень. На той момент це було десь 300 доларів. Щодо премій, то на виїзді за перемогу давали 600 доларів, а вдома – 400. За одну гру можна було заробити більше, ніж твоя місячна зарплата. В Динамо було навпаки – там були високі зарплати, по 3-5 тисяч доларів. Коли я ще грав у збірній України U-17, то хлопці з Динамо приїжджали вже на своїх машинах.

Для мене прикладом був Ракицький. Його одного разу поставили грати за дубль. Ми грали проти луганської Зорі, на два очки їм поступалися, а це був домашній поєдинок і нам треба було перемагати обов'язково. Весь матч "сиділи" на їхніх воротах, не могли забити і зіграли 0:0. Усі були засмучені після гри, а Ракицький каже: "Хлопці, не засмучуйтеся". Дістає п'ять тисяч доларів, кладе на стіл і каже: "Це вам преміальні за цей матч, ви заслужили". Наступного дня Ярослав приїхав і позбирав наші бутси, а взамін привіз три ящики бутсів. Це був хороший вчинок", – сказав Садоха в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Володимир розпочав професіональну кар'єру у Шахтарі у 2011 році, однак виступав виключно за дубль. Після вояжу в литовський Утеніс, виступав за Рух, Миколаїв, Самбір, Епіцентр, галицькі та львівські Карпати. З липня 2021 року без команди. Ракицький нині захищає кольори турецького Адана Демірспор.

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