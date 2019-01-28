toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Ракицкий официально перешел в Зенит

28 января 21:12 1953 Читати українською
Ракицкий официально перешел в Зенит

Зенит объявил о переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, который будет защищать цвета российского клуба до лета 2022 года.

Ярослав Ракицкий официально стал игроком Зенита. Контракт 29-летнего защитника сборной Украины рассчитан на 3,5 года, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт

В новой команде Ракицкий будет играть под 44-м номером. По неофициальной информации, Шахтер получит около 12 млн евро, а зарплата Ракицкого составит около 2,5 млн евро за сезон.

Напомним, Ракицкий является воспитанником Шахтера и дебютировал за первую команду в 2009 году. В "оранжево-черной" футболке защитник провел 326 матчей и забил 14 мячей. Стал семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также Ракицкий провел 54 поединка за национальную сборную Украины, в которых забил 4 гола.

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі

Теги
Главное Шахтер Шахтер Трансферы Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Трансферы чемпионата Украины Украинцы за рубежом Трансферы Зенита Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26130 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
44
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук