Ракицкий официально перешел в Зенит

Зенит объявил о переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, который будет защищать цвета российского клуба до лета 2022 года.

Ярослав Ракицкий официально стал игроком Зенита. Контракт 29-летнего защитника сборной Украины рассчитан на 3,5 года, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

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В новой команде Ракицкий будет играть под 44-м номером. По неофициальной информации, Шахтер получит около 12 млн евро, а зарплата Ракицкого составит около 2,5 млн евро за сезон.

Напомним, Ракицкий является воспитанником Шахтера и дебютировал за первую команду в 2009 году. В "оранжево-черной" футболке защитник провел 326 матчей и забил 14 мячей. Стал семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также Ракицкий провел 54 поединка за национальную сборную Украины, в которых забил 4 гола.

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