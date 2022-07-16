Ракицький готується до повернення в Шахтар, – ЗМІ
Колишній захисник Шахтаря та Зеніта Ярослав Ракицький найближчим часом повернеться до донецького клубу.
Шахтар найближчим часом має оголосити про офіційне повернення Ракицького до клубу, повідомляє ТаТоТаке.
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Зауважимо, що Ярослав є вихованцем "гірників" та виступав за клуб з 2007 по 2019 роки. За цей час Ракицький встиг зіграти 325 поєдинків, у яких відзначився 14 голами та віддав 30 асистів.
Нагадаємо, останнім офіційним клубом Ярослава був Зеніт, з якого він пішов з початком повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України. Після цього Ракицький тренувався у складі харківського Металіста, а потім і з Шахтарем, зігравши у кількох благодійних матчах. Офіційно захисник не підписував контракт з жодним з клубів.
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