Шахтар найближчим часом має оголосити про офіційне повернення Ракицького до клубу, повідомляє ТаТоТаке.

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Зауважимо, що Ярослав є вихованцем "гірників" та виступав за клуб з 2007 по 2019 роки. За цей час Ракицький встиг зіграти 325 поєдинків, у яких відзначився 14 голами та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, останнім офіційним клубом Ярослава був Зеніт, з якого він пішов з початком повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України. Після цього Ракицький тренувався у складі харківського Металіста, а потім і з Шахтарем, зігравши у кількох благодійних матчах. Офіційно захисник не підписував контракт з жодним з клубів.

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