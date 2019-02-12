Ракицкий дебютировал за Зенит в матче Лиги Европы против Фенербахче – украинцец получил желтую карточку

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе питерской команды на поединок 1/16 финала Лиги Европы с Фенербахче.

Украинский защитник вышел с первых минут в футболке Зенита на матч против Фенербахче. Поединок, который проходит в эти минуты, стал первым официальным матчем для Ярослава в составе российской команды.

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Отметим, что на 5-й минуте встречи Ракицкий получил желтую карточку за фол против Виктора Мозеса, который известен своими выступлениями за Челси. По состоянию на 21 минуту Фенербахче переигрывает Зенит. Слимани забил за Фенербахче после розыгрыша углового.

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбэка обошелся Зенита в 15 млн евро– 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата украинца в питерском клубе составляет 2,5 миллион

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