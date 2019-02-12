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Фонсека: Никакого конфликта с Ракицким не было

12 февраля 16:41 177 Читати українською
Фонсека: Никакого конфликта с Ракицким не было
Фонсека и Ракицкий / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера еще раз опроверг информацию о якобы его конфликте с защитником Ярославом Ракицким, который мог стать причиной для перехода игрока в Зенит.

"Прежде всего, нужно уже наконец закрыть раз и навсегда этот вопрос. Не было никакого конфликта с Ярославом Ракицким.

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С его стороны пошла инициатива связаться с администрацией клуба и со мной, и рассказал о своем желании перейти в Зенит. Поэтому ни в коем случае не было никакого конфликта между нами. Клуб понял его желание.

Понятно также, что речь шла и о вопросах бизнеса, что было выгодно Шахтеру. Поэтому сделка состоялась", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время презентации новичков команды Манора Соломона и Валерия Бондаренко.

"Посмотрим, что Фонсека натренирует без Ракицкого, он хочет все разрушить", – Селезнев раскритиковал наставника Шахтера

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбэка обошелся Зенита в 15 млн евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата украинца в питерском клубе составляет 2,5 миллиона евро в год.

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Источник: Футбол 24
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