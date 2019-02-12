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Ракицький дебютував за Зеніт у матчі Ліги Європи проти Фенербахче – українець отримав жовту на 5-й хвилині

12 лютого 20:17 1698 Читать на русском
Ракицький дебютував за Зеніт у матчі Ліги Європи проти Фенербахче – українець отримав жовту на 5-й хвилині
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький вийшов у стартовому складі пітерської команди на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи з Фенербахче.

Український захисник вийшов з перших хвилин у футболці Зеніта на матч проти Фенербахче. Поєдинок, який триває у ці хвилини, став першим офіційним матчем для Ярослав у складі російської команди.

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Зазначимо, що на 5-й хвилині зустрічі Ракицький отримав жовту картку за фол проти Віктора Мозеса, який відомий своїми виступами за Челсі. Станом на 21 хвилину Фенербахче переграє Зеніт. Слімані забив за Фенербахче після розіграшу кутового.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

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Фенербахче - Зеніт: Вівторок 12 лютого 2019

Фенербахче
Матч завершено
1 : 0
Зеніт
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Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Зеніт Зеніт Фенербахче - Зеніт Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Трансфери Зеніта
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