"Чемпионат Украины загнулся, а Ракицкий уже не будет на родине своим": российские СМИ – о резонансном трансфере

Зенит официально подписал защитника Шахтера и сборной Украины Ярослава Ракицкого. "Футбол 24" собрал реакцию российских СМИ на резонансный трансфер.

Ярослав Ракицкий стал игроком Зенита, подписав контракт до лета 2022 года. В Санкт-Петербурге экс-"горняк" будет играть под 44-м номером.

Наверное, последним известным украинским игроком, который перебрался в Россию с момента ее вооруженной агрессии на Донбассе, был Евгений Селезнев, который 3 года назад сменил Днепр на Кубань. Были и другие – те же Александр Зинченко, Богдан Бутко, Алексей Гай, Артем Милевский, Олег Данченко и Филипп Будковский, однако те переходы не вызывали особого резонанса, в отличие от трансферов Селезнева и Ракицкого.

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Решение Ракицкого продолжить карьеру в России – его право и выбор. "Футбол 24" собрал реакцию российских СМИ на переход игрока сборной Украины.

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Издание скептически оценивает переход Ракицкого и в чем-то справедливо отмечает, что в последнее время защитник сборной Украины несколько сдал, потеряв место в основном составе Шахтера в связи с регулярными ошибками. По мнению журналистов портала, Ракицкий – не лучшая инвестиция в будущее, потому что ему уже 29 лет. Кроме того, Ярослав никогда не играл за пределами Украины, поэтому потребует времени для адаптации.

Также Sport24 отмечает тяжелый характер Ракицкого и задается вопросом, чем он лучше уже имеющихся защитников Зенита – Нету и Бранислава Ивановича.

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"Ракицкий – очень опытный исполнитель. Он выступает за основной состав Шахтера с 2009 года, провел за него более 200 матчей, шесть раз становился чемпионом, постоянно играл в еврокубках, имеет за спиной 54 матча за сборную Украины. При этом по меркам центрального защитника достаточно молодой: 30 лет ему исполнится только в августе".

Кроме того, ресурс также отмечает некоторый спад в игре Ракицкого и задается вопросом о будущем защитника в сборной Украины.

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"После 10 лет в составе "горняков" Ракицкий, кажется, немного устал от клуба. А клуб – от него. Именно такая версия чаще всего звучит при объяснении регресса футболиста. Регресс этот действительно есть, и осенью он был особенно заметен. Ярослав теряет концентрацию, теряет позицию, не успевает вернуться назад после подключений, не всегда удачно играет при стандартах.

Мы прекрасно знаем, что будет означать этот трансфер и к каким бурным дискуссиям на родине игрока приведет. Трудно представить, что Ракицкому светит спокойное и светлое продолжения карьеры в сборной Украины. Политика местной федерации футбола не предусматривает вызов игроков из Российской Премьер-Лиги (хотя каждый раз там говорили о спортивных характеристиках, но верить или нет – дело каждого).

Но сам Ярослав к возможным санкциям, вероятно, готов. Посмотрите на его страницу в Инстаграм: там нет ни одной фотографии в форме сборной Украины или с символикой страны. Только Донбасс, Шахтер и признание в любви родному клубу и региону".

Sports.ru: Это самая статусная сделка с украинским футболистом с 2014 года. Российский чемпионат укрепится сильным характером из Донбасса

Еще один ресурс считает переход Ракицкого в Зенит самой статусной сделкой с украинским игроком с 2014 года, вспомнив переходы Артема Милевского, Александра Зинченко и Евгения Селезнева.

"Российский чемпионат укрепится сильным характером из Донбасса", – так назвал свой материал бывший пресс-атташе Шахтера Руслан Мармазов, который известен своей антиукраинской позицией и является горячим сторонником так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он считает переход Ракицкого в Зенит положительным как для клуба, так и для самого игрока.

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"В российском футболе появилась заметная личность. Он добротный и опытный игрок, один из лучших центральных защитников как минимум Восточной Европы.

Ракицкий – легенда Шахтера, как бы ни скрипели зубами нацисты украинского футбола. Более полусотни матчей в сборной Украины – серьезный показатель. Но теперь Ярик перешел в российский клуб. Вопят, на Украине, понятно, что теперь же его не позовут в главную команду страны. А кому хуже? Сборной или Ракицкому? Погорюет он, разумеется, но возьмет себя в руки. Как-то переживет. У меня по этому поводу отдельная история. Вдруг сложится, когда напишу. Если он не будет против, разумеется.

Теперь у Ракицкого дела и заботы совсем другого уровня. Надо показывать себя в новом формате. В новой и очень требовательной стране. Класс! Это же именно то, что любят и умеют ребята из Донбасса", – написал одиозный украинофоб Мармазов.

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Ограничились лишь определенными деталями биографии Ракицкого. Особое внимание уделено игнорированию Ярославом Государственного Гимна Украины, из-за чего его не слишком любят болельщики. Также упоминаются разные периоды карьеры Ракицкого в Шахтере и личные музыкальные и литературные предпочтения.

К слову, издание взяло комментарий у экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу. "Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий, поэтому никаких проблем в этом трансфере я не вижу. Наоборот – это переход может поспособствовать укреплению связей между Украиной и Россией. Ракицкий поможет Зениту и я уверен, что он будет играть в сборной Украины", – заявил Луческу.

Eurosport: Зенит зря купил Ракицкого

Зенит зря купил Ярослава Ракицкого и продал Паредеса – так автор назвал свой материал, посвященный трансферу. "Здоровые люди просто задались вопросом: "Зачем Зениту нужен этот защитник? И зачем тратить такие деньги на человека, которому в этом году исполнится 30?"

Удивительно, что Зенит подписал 29-летнего украинца для цементирования обороны. Единственная надежда – фирменные передачи в стиле Бонуччи сразу на ногу Дзюбе. Тогда инвестиции оправдаются", – отмечает журналист.

Soccer.ru: Хороших центральных защитников в Украине немного

Издание попыталось ответить на вопрос, надоело ли Ракицкому в Шахтере и продолжат ли вызывать Ярослава в сборную Украины.

"Тренер Шевченко будет смотреть на футбольную составляющую. Если Ярослав готов к реакции фанатов – увидим его в желтой футболке в 2019 году, поскольку сильных центральных защитников в Украине немного", – считает автор материала. Также отмечается, что теперь Ракицкий сможет больше времени проводить с семьей, поскольку он с женой ожидают рождения ребенка. Кроме того, как отметил сам Ярослав, его отец уже много лет живет именно в Санкт-Петербурге.

Rusfootball: После перехода в Зенит Ракицкий на родине уже никогда не будет своим

"Зачем Ракицкому Зенит? Ярослава в Украине недолюбливают и обвиняют в том, что он не поет гимн своей страны перед матчами национальной сборной. В своем Instagram он выкладывал массу фото в форме Шахтера, и ни одной – в футболке сборной Украины.

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Можно предположить, что Ярослав не слишком одобряет происходящее в стране. Жить за пределами любимого Донецка ему явно не нравится, разногласия с тренером Фонсекой ни для кого не секрет. Чемпионат Украины давно загнулся – играть там просто не с кем. Вполне возможно, Ракицкому действительно нужен новый вызов, чтобы остановить регресс.

Никто бы не проклинал Ракицкого за переезд в Турцию или любую другую европейскую страну, но, похоже, его нигде особенно не ждут. И все равно переход в Зенит – очень сильный шаг. Говорят, что тем самым он закроет себе дорогу в сборную, но даже если Андрей Шевченко снова вызовет Ракицкого, болельщики наверняка создадут атмосферу, в которую Ярославу возвращаться не захочется.

Ракицкий – взрослый мужик, который принимает решение самостоятельно, осознанно и в разгар конфликта стран. Это в любом случае сожжение мостов – после перехода в Зенит Ярослав на родине уже никогда не будет своим. Если считает своей родиной Украину, а не Донбасс, конечно. Придется обустраивать жизнь в новой стране. Анатолий Тимощук решил остаться в России с началом конфликта государств, уже освоившись и прожив много лет в Петербурге.

Если человек готов пойти на такие глобальные изменения в жизни, значит его действительно все достало. Не зная о других возможных вариантах, трудно сказать, что означает выбор в пользу Зенита – простое желание "свалить" из страны или еще и выражение взглядов? Если первое, то Ярослав, конечно, выбрал худший вариант из всех возможных. Но в любом случае смелости и решимости Ракицкого удивляешься", – говорится в материале.