toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Чемпионат Украины загнулся, а Ракицкий уже не будет на родине своим": российские СМИ – о резонансном трансфере

29 января 14:30 2447 Читати українською
"Чемпионат Украины загнулся, а Ракицкий уже не будет на родине своим": российские СМИ – о резонансном трансфере
Ярослав Ракицкий перешел в Зенит / фото из соцсетей

Зенит официально подписал защитника Шахтера и сборной Украины Ярослава Ракицкого. "Футбол 24" собрал реакцию российских СМИ на резонансный трансфер.

Ярослав Ракицкий стал игроком Зенита, подписав контракт до лета 2022 года. В Санкт-Петербурге экс-"горняк" будет играть под 44-м номером.

Наверное, последним известным украинским игроком, который перебрался в Россию с момента ее вооруженной агрессии на Донбассе, был Евгений Селезнев, который 3 года назад сменил Днепр на Кубань. Были и другие – те же Александр Зинченко, Богдан Бутко, Алексей Гай, Артем Милевский, Олег Данченко и Филипп Будковский, однако те переходы не вызывали особого резонанса, в отличие от трансферов Селезнева и Ракицкого.

"Вернидуба купили за 30 тисяч доларів". Як Зеніт провернув трансфери п'ятьох українців – задовго до Ракицького

Решение Ракицкого продолжить карьеру в России – его право и выбор. "Футбол 24" собрал реакцию российских СМИ на переход игрока сборной Украины.

Sport24: Ракицкий – сомнительный вариант для Зенита. За 10 млн евро можно было найти и более сильного защитника

Издание скептически оценивает переход Ракицкого и в чем-то справедливо отмечает, что в последнее время защитник сборной Украины несколько сдал, потеряв место в основном составе Шахтера в связи с регулярными ошибками. По мнению журналистов портала, Ракицкий – не лучшая инвестиция в будущее, потому что ему уже 29 лет. Кроме того, Ярослав никогда не играл за пределами Украины, поэтому потребует времени для адаптации.

Также Sport24 отмечает тяжелый характер Ракицкого и задается вопросом, чем он лучше уже имеющихся защитников Зенита – Нету и Бранислава Ивановича.

Championat: Ракицкий должен понимать, на что идет, согласившись на переезд в Санкт-Петербург

"Ракицкий – очень опытный исполнитель. Он выступает за основной состав Шахтера с 2009 года, провел за него более 200 матчей, шесть раз становился чемпионом, постоянно играл в еврокубках, имеет за спиной 54 матча за сборную Украины. При этом по меркам центрального защитника достаточно молодой: 30 лет ему исполнится только в августе".

Кроме того, ресурс также отмечает некоторый спад в игре Ракицкого и задается вопросом о будущем защитника в сборной Украины.

Ракицкий перешел в Зенит – стоит ли вызывать его в сборную Украины? Опрос

"После 10 лет в составе "горняков" Ракицкий, кажется, немного устал от клуба. А клуб – от него. Именно такая версия чаще всего звучит при объяснении регресса футболиста. Регресс этот действительно есть, и осенью он был особенно заметен. Ярослав теряет концентрацию, теряет позицию, не успевает вернуться назад после подключений, не всегда удачно играет при стандартах.

Мы прекрасно знаем, что будет означать этот трансфер и к каким бурным дискуссиям на родине игрока приведет. Трудно представить, что Ракицкому светит спокойное и светлое продолжения карьеры в сборной Украины. Политика местной федерации футбола не предусматривает вызов игроков из Российской Премьер-Лиги (хотя каждый раз там говорили о спортивных характеристиках, но верить или нет – дело каждого).

Но сам Ярослав к возможным санкциям, вероятно, готов. Посмотрите на его страницу в Инстаграм: там нет ни одной фотографии в форме сборной Украины или с символикой страны. Только Донбасс, Шахтер и признание в любви родному клубу и региону".

Sports.ru: Это самая статусная сделка с украинским футболистом с 2014 года. Российский чемпионат укрепится сильным характером из Донбасса

Еще один ресурс считает переход Ракицкого в Зенит самой статусной сделкой с украинским игроком с 2014 года, вспомнив переходы Артема Милевского, Александра Зинченко и Евгения Селезнева.

"Российский чемпионат укрепится сильным характером из Донбасса", – так назвал свой материал бывший пресс-атташе Шахтера Руслан Мармазов, который известен своей антиукраинской позицией и является горячим сторонником так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он считает переход Ракицкого в Зенит положительным как для клуба, так и для самого игрока.

Мармазов: Между понятиями "ультрас" и "каратель" в Украине можно ставить знак равенства

"В российском футболе появилась заметная личность. Он добротный и опытный игрок, один из лучших центральных защитников как минимум Восточной Европы.

Ракицкий – легенда Шахтера, как бы ни скрипели зубами нацисты украинского футбола. Более полусотни матчей в сборной Украины – серьезный показатель. Но теперь Ярик перешел в российский клуб. Вопят, на Украине, понятно, что теперь же его не позовут в главную команду страны. А кому хуже? Сборной или Ракицкому? Погорюет он, разумеется, но возьмет себя в руки. Как-то переживет. У меня по этому поводу отдельная история. Вдруг сложится, когда напишу. Если он не будет против, разумеется.

Теперь у Ракицкого дела и заботы совсем другого уровня. Надо показывать себя в новом формате. В новой и очень требовательной стране. Класс! Это же именно то, что любят и умеют ребята из Донбасса", – написал одиозный украинофоб Мармазов.

Спорт-Экспресс: Ракицкий не поет Гимн Украины, зато поет Круга

Ограничились лишь определенными деталями биографии Ракицкого. Особое внимание уделено игнорированию Ярославом Государственного Гимна Украины, из-за чего его не слишком любят болельщики. Также упоминаются разные периоды карьеры Ракицкого в Шахтере и личные музыкальные и литературные предпочтения.

К слову, издание взяло комментарий у экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу. "Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий, поэтому никаких проблем в этом трансфере я не вижу. Наоборот – это переход может поспособствовать укреплению связей между Украиной и Россией. Ракицкий поможет Зениту и я уверен, что он будет играть в сборной Украины", – заявил Луческу.

Eurosport: Зенит зря купил Ракицкого

Зенит зря купил Ярослава Ракицкого и продал Паредеса – так автор назвал свой материал, посвященный трансферу. "Здоровые люди просто задались вопросом: "Зачем Зениту нужен этот защитник? И зачем тратить такие деньги на человека, которому в этом году исполнится 30?"

Удивительно, что Зенит подписал 29-летнего украинца для цементирования обороны. Единственная надежда – фирменные передачи в стиле Бонуччи сразу на ногу Дзюбе. Тогда инвестиции оправдаются", – отмечает журналист.

Soccer.ru: Хороших центральных защитников в Украине немного

Издание попыталось ответить на вопрос, надоело ли Ракицкому в Шахтере и продолжат ли вызывать Ярослава в сборную Украины.

"Тренер Шевченко будет смотреть на футбольную составляющую. Если Ярослав готов к реакции фанатов – увидим его в желтой футболке в 2019 году, поскольку сильных центральных защитников в Украине немного", – считает автор материала. Также отмечается, что теперь Ракицкий сможет больше времени проводить с семьей, поскольку он с женой ожидают рождения ребенка. Кроме того, как отметил сам Ярослав, его отец уже много лет живет именно в Санкт-Петербурге.

Rusfootball: После перехода в Зенит Ракицкий на родине уже никогда не будет своим

"Зачем Ракицкому Зенит? Ярослава в Украине недолюбливают и обвиняют в том, что он не поет гимн своей страны перед матчами национальной сборной. В своем Instagram он выкладывал массу фото в форме Шахтера, и ни одной – в футболке сборной Украины.

Ракицкий поблагодарил Ахметова и другим за годы в Шахтере, проигнорировав Фонсеку и Палкина

Можно предположить, что Ярослав не слишком одобряет происходящее в стране. Жить за пределами любимого Донецка ему явно не нравится, разногласия с тренером Фонсекой ни для кого не секрет. Чемпионат Украины давно загнулся – играть там просто не с кем. Вполне возможно, Ракицкому действительно нужен новый вызов, чтобы остановить регресс.

Никто бы не проклинал Ракицкого за переезд в Турцию или любую другую европейскую страну, но, похоже, его нигде особенно не ждут. И все равно переход в Зенит – очень сильный шаг. Говорят, что тем самым он закроет себе дорогу в сборную, но даже если Андрей Шевченко снова вызовет Ракицкого, болельщики наверняка создадут атмосферу, в которую Ярославу возвращаться не захочется.

Ракицкий – взрослый мужик, который принимает решение самостоятельно, осознанно и в разгар конфликта стран. Это в любом случае сожжение мостов – после перехода в Зенит Ярослав на родине уже никогда не будет своим. Если считает своей родиной Украину, а не Донбасс, конечно. Придется обустраивать жизнь в новой стране. Анатолий Тимощук решил остаться в России с началом конфликта государств, уже освоившись и прожив много лет в Петербурге.

Если человек готов пойти на такие глобальные изменения в жизни, значит его действительно все достало. Не зная о других возможных вариантах, трудно сказать, что означает выбор в пользу Зенита – простое желание "свалить" из страны или еще и выражение взглядов? Если первое, то Ярослав, конечно, выбрал худший вариант из всех возможных. Но в любом случае смелости и решимости Ракицкого удивляешься", – говорится в материале.

Теги
Главное Шахтер Шахтер Сборная Украины Трансферы Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Украина Украина Трансферы чемпионата Украины Статьи Трансферы Зенита Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 10:00385 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
48
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук