Ракетный выстрел из чемпионата Ирландии – гол, который понравится даже гурманам

Такие голы напоминают болельщикам, что в Европе существуют не только топ-5 чемпионатов.

Шемрок Роверс одолел Дандолк (3:2) в рамках 4-го тура чемпионата Ирландии, но как минимум один представитель гостей может быть доволен матчем.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Игрок Дандолка Джордан Флорес на 22-й минуте встречи сумел поразить ворота соперника красивым акробатическим ударом. После подачи с углового Джордан с линии штрафного приложился к мячу, отправив круглого точно в девятку. Такие голы лучше просто увидеть, чем читать описание.

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