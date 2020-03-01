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Ракетний постріл з чемпіонату Ірландії – гол, який сподобається найвибагливішим гурманам

14:11 247 Читать на русском
Ракетний постріл з чемпіонату Ірландії – гол, який сподобається найвибагливішим гурманам
Джордан Флорес / Фото Goal

Такі голи нагадують вболівальникам, що в Європі існують не лише топ-5 чемпіонатів.

Шемрок Роверс здолав Дандолк (3:2) в рамках 4-го туру чемпіонату Ірландії, але як мінімум один представник гостей може бути задоволений матчем.

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Гравець Дандолка Джордан Флорес на 22-й хвилині зустрічі зумів вразити ворота суперника красивим акробатичним ударом. Після подачі з кутового Джордан з лінії штрафного майданчика приклався до м'яча, відправивши круглого точно у дев'ятку. Такі голи краще просто побачити, ніж читати опис.

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