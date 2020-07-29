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Райс попросил отпустить его в Челси, – журналист

00:40 - Читати українською
Райс попросил отпустить его в Челси, – журналист
Деклан Райс / Reuters

Полузащитник лондонского Вест Хэма Деклан Райс собрался сменить клубную прописку в пределах британской столицы.

Лидер "молотков" заинтересован в переходе в Челси. Об этом журналист Данкан Каслс написал в своем твиттере.

Бога может оформить возвращение в АПЛ

Райс попросил боссов Вест Хэма не препятствует его потенциальному трансферу на Стэмфорд Бридж. Таким образом, хавбек может вернуться в команду, в которой воспитывался до 14 лет. На профессиональном же уровне центрхав сборной Англии дебютировал именно в Юнайтед, где уже отыграл 3 полных сезона.

В кампании 2019/20 Деклан Райс провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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Англия Трансферы Деклан Деклан Райс Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Челси Челси
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