Райс попросил отпустить его в Челси, – журналист

Лидер "молотков" заинтересован в переходе в Челси. Об этом журналист Данкан Каслс написал в своем твиттере.

Бога может оформить возвращение в АПЛ

Райс попросил боссов Вест Хэма не препятствует его потенциальному трансферу на Стэмфорд Бридж. Таким образом, хавбек может вернуться в команду, в которой воспитывался до 14 лет. На профессиональном же уровне центрхав сборной Англии дебютировал именно в Юнайтед, где уже отыграл 3 полных сезона.

В кампании 2019/20 Деклан Райс провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят