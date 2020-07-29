Райс попросив відпустити його в Челсі, – журналіст

Лідер "молотків" зацікавлений у переході в Челсі. Про це журналіст Данкан Каслс написав у своєму твіттері.

Бога може оформити повернення в АПЛ

Райс попросив босів Вест Хема не чинити перепон його потенційному трансферу на Стемфорд Брідж. Таким чином, хавбек може повернутися до команди, в якій виховувався до 14 років. На професіональному ж рівні центрхав збірної Англії дебютував саме в Юнайтед, де вже відіграв 3 повні сезони.

У кампанії 2019/20 Деклан Райс провів 38 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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