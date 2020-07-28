Бога может оформить возвращение в АПЛ

Француз попал в сферу интересов Эвертона, сообщает Sky Sports.

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В подписании Бога заинтересован наставник "ирисок" Карло Анчелотти. Итальянский специалист хотел видеть его в своей команде еще в период работы с Наполи. Преградой трансферу могут стать аппетиты Сассуоло. "Нероверди" желают получить за одного из своих лидеров 35 млн фунтов. Также опцию обратного выкупа Бога имеет родной клуб 23-летнего вингера – лондонский Челси. "Синие" могут подписать форварда ориентировочно за 13 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 34 матча в Серии А, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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