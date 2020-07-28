toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бога может оформить возвращение в АПЛ

17:42 - Читати українською
Бога может оформить возвращение в АПЛ
Жереми Бога / LaPresse

Вингер итальянского Сассуоло Жереми Бога близок к возвращению в чемпионат Англии в межсезонье.

Француз попал в сферу интересов Эвертона, сообщает Sky Sports.

Арсенал стал главным претендентом на Виллиана, который близок к уходу из Челси

В подписании Бога заинтересован наставник "ирисок" Карло Анчелотти. Итальянский специалист хотел видеть его в своей команде еще в период работы с Наполи. Преградой трансферу могут стать аппетиты Сассуоло. "Нероверди" желают получить за одного из своих лидеров 35 млн фунтов. Также опцию обратного выкупа Бога имеет родной клуб 23-летнего вингера – лондонский Челси. "Синие" могут подписать форварда ориентировочно за 13 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 34 матча в Серии А, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят

blog_ava
Луческу не был первым в списке кандидатов на пост тренера Динамо, – Цыганык
09:21
7380
Теги
Трансферы Жереми Жереми Бога Эвертон Эвертон Сассуоло Сассуоло Англия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук