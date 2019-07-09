Райола: Жаль, что Погба критикуют, не владея достоверной информацией

Агент Поля Погба Мино Райола ответил на критику в сторону своего клиента из-за его возможного ухода из Манчестер Юнайтед.

"Погба не сделал ничего плохого, он уважителен и показывает себя профессионалом во всех отношениях.

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МЮ давно знает его настроение. Грустно, что людям нравится критиковать Поля без достоверной информации. Жаль, что клуб ничего не предпринимает против этого.

Надеюсь, скоро мы примем удовлетворительное решение для всех сторон", – цитирует Райолу Manchester Evening News.

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