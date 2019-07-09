Райола: Шкода, що Погба критикують, не володіючи достовірною інформацією

Агент Поля Погба Міно Райола відповів на критику у бік свого клієнта через його можливий відхід з Манчестер Юнайтед.

"Погба не зробив нічого поганого, він шанобливий і показує себе професіоналом у всіх відносинах.

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Манчестер Юнайтед давно знає його настрій. Сумно, що людям подобається критикувати Поля без достовірної інформації. Шкода, що клуб нічого не робить проти цього.

Сподіваюся, скоро ми приймемо задовільне рішення для всіх сторін", – цитує Райолу Manchester Evening News.

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