toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Райола: Шкода, що Погба критикують, не володіючи достовірною інформацією

16:37 250 Читать на русском
Райола: Шкода, що Погба критикують, не володіючи достовірною інформацією
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Агент Поля Погба Міно Райола відповів на критику у бік свого клієнта через його можливий відхід з Манчестер Юнайтед.

"Погба не зробив нічого поганого, він шанобливий і показує себе професіоналом у всіх відносинах.

Сульшер хоче переконати Погба залишитись у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед давно знає його настрій. Сумно, що людям подобається критикувати Поля без достовірної інформації. Шкода, що клуб нічого не робить проти цього.

Сподіваюся, скоро ми приймемо задовільне рішення для всіх сторін", – цитує Райолу Manchester Evening News.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро

blog_ava
Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє
17:59
3348
Теги
Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Поль Погба Поль Погба Міно Райола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Сараєво
20:45
Селтік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук