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Сульшер хочет убедить Погба остаться в Манчестер Юнайтед

14:52 65 Читати українською
Сульшер хочет убедить Погба остаться в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер верит, что сможет убедить хавбека Поля Погба остаться в команде.

Уле Гуннар Сульшер хочет, чтобы Поль Погба остался в команде. По информации AS, наставник Манчестер Юнайтед стремится убедить француза и верит, что ему удастся это сделать.

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Сам Погба заявлял, что открыт для нового вызова за пределами Олд Траффорд на фоне слухов о переходе в Реал и Ювентус.

Полузащитник вернулся на Туманный Альбион летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 млн евро. За это время он успел выиграть Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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