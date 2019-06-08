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Райола успешно обжаловал запрет на занятие агентской деятельностью

8 июня 22:53 24 Читати українською
Райола успешно обжаловал запрет на занятие агентской деятельностью
Мино Райола / Reuters

CAS отменил дисквалификацию одиозного футбольного агента Мино Райолы.

Голландец в ближайшее время сможет возобновить свою деятельность, утверждает Daily Mail.

Райола получил 3-месячный запрет на трансферную деятельность

Спортивный арбитражный суд приостановил его отстранение от участия в футбольных сделках. Дисквалификация Райолы должна была продолжаться до 18 августа, но его адвокатам удалось обжаловать предыдущее решение.

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Напомним, Мино представляет интересы Маттейса Де Лигта и Поля Погба, которые являются одними из самых желанных игроков на трансферном рынке этим летом.

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Мир Поль Погба Поль Погба Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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