ПСЖ заманивает Де Лигта космической зарплатой – Барселона готова предложить вдвое меньше

Чемпион Франции выделит значительные средства для приобретения звезды Аякса Маттейса Де Лигта.

Парижане предлагают голландцу 15 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

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Руководители ПСЖ считают, что такой суммы будет достаточно, чтобы убедить капитана Аякса перейти именно к ним. Главный конкурент французов в борьбе за Де Лигта, Барселона, не готова платить такие деньги. Наибольшее предложение каталонцев – 7-8 миллионов в год.

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Ранее сообщалось, что именно эти два клуба продолжат борьбу за звезду сборной Нидерландов.