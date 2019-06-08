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ПСЖ заманивает Де Лигта космической зарплатой – Барселона готова предложить вдвое меньше

17:22 60 Читати українською
ПСЖ заманивает Де Лигта космической зарплатой – Барселона готова предложить вдвое меньше
Маттейс Де Лигт / Reuters

Чемпион Франции выделит значительные средства для приобретения звезды Аякса Маттейса Де Лигта.

Парижане предлагают голландцу 15 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

ПСЖ станет фаворитом в борьбе за Де Лигта при одном условии, – ESPN

Руководители ПСЖ считают, что такой суммы будет достаточно, чтобы убедить капитана Аякса перейти именно к ним. Главный конкурент французов в борьбе за Де Лигта, Барселона, не готова платить такие деньги. Наибольшее предложение каталонцев – 7-8 миллионов в год.

Барселона нашла игроков для замены лидеров, которые разочаровали в этом сезоне

Ранее сообщалось, что именно эти два клуба продолжат борьбу за звезду сборной Нидерландов.

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Франция Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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