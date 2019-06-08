Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю

Євро-2020 — 8 черв 91
-
Відбір на Євро-2020: Німеччина без проблем обіграла Білорусь і піднялась на другу сходинку групи С
-
Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатівУкраїна — 8 черв 5495
-
Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ – у ворота "моряків" арбітр призначив три пенальтіУкраїна — 8 черв 9402
-
Волинь – Карпати: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛУкраїна — 8 черв 7825
-
"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому СербіїЗбірна України — 8 черв 8103