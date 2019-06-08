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Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю

8 червня 22:53 127 Читать на русском
Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю
Міно Райола / Reuters

CAS відмінив дискваліфікацію одіозного футбольного агента Міно Райоли.

Нідерландець найближчим часом зможе відновити свою діяльність, стверджує Daily Mail.

Райола отримав 3-місячну заборону на трансферну діяльність

Спортивний арбітражний суд призупинив його відсторонення від участі у футбольних угодах. Дискваліфікація Райоли повинна була тривати до 18 серпня, але його адвокатам вдалося оскаржити попереднє рішення.

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Нагадаємо, Міно представляє інтереси Маттейса Де Лігта і Поля Погба, які є одними з найбажаніших гравців на трансферному ринку цього літа.

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Світ Поль Погба Поль Погба Міно Райола Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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