Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю

CAS відмінив дискваліфікацію одіозного футбольного агента Міно Райоли.

Нідерландець найближчим часом зможе відновити свою діяльність, стверджує Daily Mail.

Райола отримав 3-місячну заборону на трансферну діяльність

Спортивний арбітражний суд призупинив його відсторонення від участі у футбольних угодах. Дискваліфікація Райоли повинна була тривати до 18 серпня, але його адвокатам вдалося оскаржити попереднє рішення.

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Нагадаємо, Міно представляє інтереси Маттейса Де Лігта і Поля Погба, які є одними з найбажаніших гравців на трансферному ринку цього літа.