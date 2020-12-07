Райола: Для Погба в Манчестер Юнайтед все кончено
Одиозный агент Мино Райола, представляющий интересы скандального французского полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, подтвердил намерение своего клиента покинуть английский клуб.
"Могу сказать, что для Поля Погба в Манчестер Юнайтед все кончено", – цитирует слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.
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Интересно, что Райола не уточнил, покинет ли француз английскую команду в январское трансферное окно или останется с "красными дьяволами" до конца сезона. Контракт хавбека с Манчестер Юнайдет заканчивается летом 2022 года.
27-летний игрок в текущем сезоне провел за команду Сульшера 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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