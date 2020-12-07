"Могу сказать, что для Поля Погба в Манчестер Юнайтед все кончено", – цитирует слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

Погба рассматривает вариант побега из Манчестер Юнайтед – он уже делал так раньше

Интересно, что Райола не уточнил, покинет ли француз английскую команду в январское трансферное окно или останется с "красными дьяволами" до конца сезона. Контракт хавбека с Манчестер Юнайдет заканчивается летом 2022 года.

27-летний игрок в текущем сезоне провел за команду Сульшера 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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