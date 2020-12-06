Ибра получил травму еще 22 ноября в матче против Наполи. Швед стремился восстановиться к игре против Сампдории, но врачи Милана не позволили этого сделать, потому тренерский штаб не включил футболиста даже в заявку.

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Следующий ориентир для Златана – 13 декабря, когда Милан сыграет против Пармы. В то же время сам футболист продолжает восстанавливаться в своем стиле. Накануне базу "россонери" замело снегом, но даже это не помешало Ибрагимовичу. Футболист опубликовал короткое видео в своих соцсетях, добавив к нему красноречивую подпись: "Попробуйте меня остановить".

К слову, в нынешнем сезоне 39-летний нападающий провел за Милан 6 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал один асисит. Результативность Ибрагимовича помогла его команде единолично возглавить турнирную таблицу.

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