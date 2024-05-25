Карпаты проявляют конкретный интерес к полузащитнику Полесья Вячеславу Танковскому, сообщает "ТаТоТаке".

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Напомним, 28-летний хавбек – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2012-м. На контракте в донецком клубе находился девять лет. Выступал в аренде за Зарю, Мариуполь и киевский Арсенал. В августе 2021-го перешел в Металлист (на вторую часть сезона Вячеслава одалживал СК Днепр-1).

К Полесью присоединился летом 2023-го, став ключевым игроком команды. В текущем сезоне в 30-ти матчах забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с житомирцами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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