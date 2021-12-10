"Продаж Холанда минулого літа очевидно був би найвигіднішим рішенням для Борусії. Але вони думали про клуб, про вболівальників, турбувалися про результати. Я дуже поважаю їхні рішення. У Дортмунда є яйця!

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Ерлінг може зробити наступний крок. Баварія, Реал, Барселона, Манчестер Сіті – це великі клуби, в які може перейти Холанд. Коли він приїжджав у Дортмунд, всі розуміли, що попереду ще один крок вперед.

Коли він зробить цей крок? Можливо, цього літа. Можливо, ще через рік. Але з великою ймовірністю Ерлінг змінить клуб вже цього літа. Подивимося. Переходити треба тоді, коли є краща альтернатива. Взимку рішення ще точно не буде, ми все маємо обговорити з Борусією", – сказав Райола в інтерв'ю Sport1.

Райола представляє інтереси Холанда. У контракті з Борусією прописана клаусула, яку можна буде активувати, починаючи з червня 2022-го. Агент не підтверджує і не спростовує інформацію авторитетних джерел про суму відступних.

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