"У нас есть четкое представление о том, куда следует перейти Эрлингу. Конечно, мы изучаем, что нам может предложить рынок. Я был бы плохим советником, если бы не делал этого. С таким футболистом как Холанд мы можем диктовать рынку условия, а не рынок нам.

Мы, агенты, создали другую игру наряду с футболом. Теперь все говорят два дня об игре и пять дней о трансферах. Возможно, спортивные директора меня ненавидят. Я просто делаю свою работу. Мне нравится переходить границы", – сказал Райола в интервью Sport1.

Райола представляет интересы Холанда. Следующим летом планируется большой трансфер норвежца в топ-клуб. В контракте с Борусией прописана клаусула, которую можно будет активировать начиная с июня 2022-го.

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