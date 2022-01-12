Один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола попал в больницу.

Утром 12 января Райолу доставили в одну из миланских клиник и прооперировали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Холанд не хочет играть вместе с Мбаппе – форвард перейдет в Барселону при одном условии

54-летний агент сейчас находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.

Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской Борусии Эрлинг Холанд, шведский форвард Милана Златан Ибрагимович, нидерландский защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт, хавбек Ман Юнайтед и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій