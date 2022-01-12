Один із найвпливовіших футбольних агентів Міно Райола потрапив до лікарні.

Вранці 12 січня Райолу доставили в одну із міланських клінік та прооперували, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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54-річний агент зараз перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Про стан Райоли та характер операції не повідомляється.

Нагадаємо, серед клієнтів Райоли — голкіпер ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд, шведський форвард Мілана Златан Ібрагімовіч, нідерландський захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт, хавбек Ман Юнайтед і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.

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