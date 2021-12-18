Чемпионат Испании 2021/22, 18-й тур

Райо Вальекано – Алавес – 2:0

Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

Реал Сосьедад – Вильяреал – начало в 17:15

Программу дня в Испании открывала встреча в Мадриде, где Райо Вальекано принимал Алавес. В случае победы мадридцы могли вернуться в зону ЛЧ, а с учётом тяжёлых матчей у конкурентов был шанс остаться там до следующего тура. Баски же, держась в двух очках от зоны вылета с четырьмя подряд поединками без побед, не могли позволить себе ничью.

Впрочем, эти проблемы не интересовали мадридцев. Райо Вальекано сделал результат за 7 минут первого тайма: на 19-й Гвардиола открыл счёт, замкнув прострел от Альваро Гарсии, а на 26-й Катена удачно пробил головой после подачи Трехо с углового – 2:0. На 40-й Альваро Гарсия мог довести дело и до разгрома, однако гостей спасла штанга. Во втором тайме Райо Вальекано продолжил доминировать, но ещё один гол болельщики так и не увидели. 2:0 – Райо возвращается в топ-4.

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