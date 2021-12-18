Райо Вальекано уверенно победил Алавес, вернувшись в зону Лиги чемпионов
Алавес в рамках 18-го тура Ла Лиги потерпел поражение от Райо Вальекано (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/22, 18-й тур
Райо Вальекано – Алавес – 2:0
Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26
Реал Сосьедад – Вильяреал – начало в 17:15
Программу дня в Испании открывала встреча в Мадриде, где Райо Вальекано принимал Алавес. В случае победы мадридцы могли вернуться в зону ЛЧ, а с учётом тяжёлых матчей у конкурентов был шанс остаться там до следующего тура. Баски же, держась в двух очках от зоны вылета с четырьмя подряд поединками без побед, не могли позволить себе ничью.
Впрочем, эти проблемы не интересовали мадридцев. Райо Вальекано сделал результат за 7 минут первого тайма: на 19-й Гвардиола открыл счёт, замкнув прострел от Альваро Гарсии, а на 26-й Катена удачно пробил головой после подачи Трехо с углового – 2:0. На 40-й Альваро Гарсия мог довести дело и до разгрома, однако гостей спасла штанга. Во втором тайме Райо Вальекано продолжил доминировать, но ещё один гол болельщики так и не увидели. 2:0 – Райо возвращается в топ-4.