Чемпіонат Іспанії 2021/22, 18-й тур

Райо Вальєкано – Алавес – 2:0

Голи: Гвардіола, 19, Катена, 26

Реал Сосьєдад – Вільяреал – початок о 17:15

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Мадриді, де Райо Вальєкано приймав Алавес. В разі перемоги мадридці могли повернутись у зону ЛЧ, а з урахуванням важких матчів у конкурентів існував шанс залишитись там до наступного туру. Баски ж, тримаючись у двох очках від зони вильоту з чотирма поспіль поєдинками без перемог, не могли собі дозволити навіть нічию.

Втім, ці проблеми не цікавили мадридців. Райо Вальєкано зробив результат за 7 хвилин першого тайму: на 19-й Гвардіола відкрив рахунок, замкнувши простріл від Альваро Гарсії, а на 26-й Катена вдало пробив головою після подачі Трехо з кутового – 2:0. На 40-й Гарсія міг довести справу і до розгрому, однак гостей врятувала стійка. В другому таймі Райо Вальєкано продовжив домінувати, але ще один гол вболівальники так і не побачили. 2:0 – Райо повертається в топ-4.

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