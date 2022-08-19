Чемпионат Испании 2022/23, 2-й тур

Эспаньйол – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Паласон, 40, Сисс, 59

Удаления: Гомес, 30 – Лежен, 16

Севилья – Реал Вальядолид – начало в 23:00

Райо Вальекано после сенсационной ничьи на Камп Ноу снова приехал в Барселону, чтобы встретиться с Эспаньолом. Поединок пошел не по плану – уже на 16-й минуте гости остались в меньшинстве в результате двух фолов Лежена, проведенных через две минуты (за каждый дали по желтой карточке). К счастью для мадридцев, хозяева не остались в долгу – Серхи Гомес получил красную за необязательный удар локтем, сравняв составы.

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В целом же оба тайма противостояния оказались равными и крайне бедными на моменты. Райо Вальекано, однако, лучше распорядился своими возможностями: на 40-й минуте "молнии" открыли счет после розыгрыша штрафного с эффектным ударом Паласона под левую штангу, а на 59-й Пате Сисс замкнул прострел Альваро Гарсии – 0:2! Эспаньол так и не отыграл эти голы, хотя после одного из угловых Пуадо попал в штангу ворот Райо. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Андони Ираолы над «попугаями».

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