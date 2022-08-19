Каталонский клуб до сих пор не смог найти способ удовлетворить требования Ла Лиги относительно регистрации новичков.

Защитник Жюль Кунде пока не может играть за свой новый клуб в официальных матчах. Более того, Барселона рискует потерять 23-летнего француза, сообщает GSFN со ссылкой на Адриа Сольдевила.

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По информации источника, в контракте Кунде с Барселоной есть пункт, позволяющий покинуть клуб свободным агентом, если каталонцы не смогут зарегистрировать новичка до закрытия трансферного окна. Напомним, что этот переход обошелся в 50 миллионов евро.

Напомним, что такие же условия выдвигали другие новички Барселоны. Правда, там дедлайн был до старта сезона и клуб сумел найти деньги на регистрацию. Ожидается, что Кунде еще будет вынужден пропустить матч 2-го тура против Реала Сосьедад, но до конца месяца получит разрешение играть за "сине-гранатовых".

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