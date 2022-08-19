Барселона рискует бесплатно потерять новичка, за которого заплатила огромные деньги
Каталонский клуб до сих пор не смог найти способ удовлетворить требования Ла Лиги относительно регистрации новичков.
Защитник Жюль Кунде пока не может играть за свой новый клуб в официальных матчах. Более того, Барселона рискует потерять 23-летнего француза, сообщает GSFN со ссылкой на Адриа Сольдевила.
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По информации источника, в контракте Кунде с Барселоной есть пункт, позволяющий покинуть клуб свободным агентом, если каталонцы не смогут зарегистрировать новичка до закрытия трансферного окна. Напомним, что этот переход обошелся в 50 миллионов евро.
Напомним, что такие же условия выдвигали другие новички Барселоны. Правда, там дедлайн был до старта сезона и клуб сумел найти деньги на регистрацию. Ожидается, что Кунде еще будет вынужден пропустить матч 2-го тура против Реала Сосьедад, но до конца месяца получит разрешение играть за "сине-гранатовых".
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