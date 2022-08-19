Чемпіонат Іспанії 2022/23, 2-й тур

Еспаньйол – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Паласон, 40, Сісс, 59

Вилучення: Гомес, 30 – Лежен, 16

Севілья – Реал Вальядолід – початок о 23:00

Райо Вальєкано після сенсаційної нічиї на Камп Ноу знову приїхав у Барселону, аби зустрітись з Еспаньйолом. Поєдинок пішов не за планом – вже на 16-й хвилині гості залишились у меншості внаслідок двох фолів Лежена, проведених за дві хвилини (за кожен дали по жовтій картці). На щастя для мадридців, господарі не залишились у боргу – Серхі Гомес отримав червону за необов'язковий удар ліктем, зрівнявши склади.

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В цілому ж, обидва тайми протистояння виявились рівними й вкрай бідними на моменти. Райо Вальєкано, однак, краще розпорядився своїми нагодами: на 40-й хвилині "блискавки" відкрили рахунок після розіграшу штрафного з ефектним ударом Паласона під ліву стійку, а на 59-й Пате Сісс замкнув простріл Альваро Гарсії – 0:2! Еспаньйол так і не відіграв ці голи, хоча Пуадо двічі після подачі з кутового влучав у стійку воріт Райо. Фінальний свисток зафіксував п'яту поспіль перемогу підопічних Андоні Іраоли над "папугами".

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