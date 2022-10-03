Минулого сезону обидві команди зуміли зберегти прописку в еліті, випередивши зону вильоту лише на 4 залікові бали. Поточну кампанію Ельче почав надто невдало, набравши лише 1 очко у 6 попередніх матчах.

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Гості зуміли скористатись єдиним своїм гольовим моментом – Бойє замкнув чудову подачу з кутового у виконанні Гумбау. За кілька миттєвостей до кінця першого тайму Райо Вальєкано, який суттєво переважав візаві, зрівняв рахунок. Камельйо пробив з-за меж штрафного, а рикошет допоміг дезорієнтувати кіпера.

Мадридців вважали фаворитами, тож вони по перерві прагнули вирвати перемогу. Майже тотального контролю і кількох гострих нагод, здавалось, буде недостатньо. Ельче стояв до останнього і навіть відповідав контратаками. Та на 6 доданій хвилині дальній постріл зльоту від Унаї Лопеса подарував перемогу. 2:1 на табло і шалені емоції фанів на Естадіо де Вальєкас.

"Франхівердес" залишились на дні турнірної таблиці всього з одним заліковим пунктом. Райо Вальєкано піднявся на 10 сходинку з десятьма балами.

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