Мадридский Реал продолжает поддерживать украинцев во время противостояния с российской агрессией.

Группа украинских детей сегодня посетила тренировочную базу "бланкос" благодаря содействию фонда Реала, сообщает пресс-служба клуба .

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Дети, приехавшие из Киева, Тернополя, Ирпеня, Хмельницкого и других городов, посетили тренировку команды и встретились с голкипером Андреем Луниным, президентом Флорентино Пересом, тренерским штабом и Роберто Карлосом.

Все сделали памятные фото и получили билеты на матч 3-го тура Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером, который состоится на Сантьяго Бернабеу уже 5 октября.

Напомним, испанский гранд в начале марта запустил кампанию "Все для Украины", призвав совершать пожертвования и помогать нашим людям во время войны с Россией. В общей сложности мадридцы пожертвовали 1 миллион евро и передали тысячи единиц одежды вместе со спортивным инвентарем.