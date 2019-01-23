Конкурент Лунина Куэльяр покинет Леганес – украинец может получить шанс стать основным голкипером

Леганес летом останется без основного голкипера. Иван Куэльяр станет игроком Вальядолида.

Основной голкипер Леганеса Иван Куэльяр летом станет игроком Вальядолида. Контракт 34-летнего вратаря истекает 30 июня, поэтому Куэльяр перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Испанец уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года, информирует AS.

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Трансфер мог состояться еще прошлым летом, однако тогда "пепинерос" не отпустили Куэльяра из-за опасений за вратарскую позицию, ведь смогли подписать только Андрея Лунина на правах аренды из Реала.

К слову, недавно Лунин удивил Реал отказом возвращаться в Мадрид посреди сезона, мотивировав такое решение желанием завершить сезон в составе Леганеса. Кроме того, "пепинерос" рассматривают вариант продления аренды украинца еще на сезон. В таком случае, учитывая уход Куэльяра, у Лунина появился бы серьезный шанс стать основным голкипером команды в следующем сезоне.

Впрочем, о будущем украинца пока ничего неизвестно – он может остаться в Леганесе, вернуться в Реал, а также уйти на правах аренды в другую команду.

В сезоне 2018/19 Куэльяр провел 19 матчей в чемпионате Испании и 2 – в Кубке. В активе Андрея Лунина по 2 поединка в Примере и Копа дель Рей.

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